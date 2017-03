Teurer geht es nicht Rolls-Royce: Ein Lack aus 1.000 Diamanten

Wem das jetzt doch ein wenig zu abgehoben und abgefahren ist, für den zeigt Rolls-Royce erstmals in Genf auch die bunte Frühjahrs- und Sommerkollektion des Hauses in Gestalt von drei Dawn "Inspired by Fashion". Während die Basis der Fahrzeuge in purem Andalusian-White strahlt, sind die Dachpartien in kräftigem Mugello-Red, Cobalto-Blue und Mandarin gehalten.