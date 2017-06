Großes Festival-Wochenende "Rock am Ring": Rammstein, Gewittergefahr, 1200 Polizisten

Deutschlands wohl bekanntestes Rockfestival kehrt an Pfingsten an den Nürburgring zurück. Die Sicherheitsvorkehrungen sind kurz nach dem Anschlag auf ein Popkonzert in Manchester noch höher als sonst. Und die Fans fragen sich: Gibt es wieder Blitze, Donner und Starkregen?