Testspiel gegen Bayernligist 9:1! Bayern-Schützenfest beim FSV Erlangen-Bruck

Erlangen - Evina, der schon beim 4:1-Erfolg in Wolfratshausen doppelt getroffen hatte und künftig in der U19 spielt, war erneut zweimal erfolgreich. Zunächst traf er nach Vorlage von Thomas Müller (16.), dann per Kopf im Anschluss an einen Freistoß von Timothy Tillmann (27.). Die weiteren Tore vor 4000 Zuschauern im Stadion in Herzogenaurach erzielten Marco Friedl (19.), Kingsley Coman (30., 41.), Michael Strein (53.), Marco Hingerl (78., 89.) und Raphael Obermaier (82.). Für Erlangen-Bruck traf Mario Foth (85.).