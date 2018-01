Das Spiel im Liveticker zum Nachlesen:

Endstand: FC Bayern München - SG Sonnenhof-Großaspach 5:3 (1:1)

Tore: 1:0; Coman (33.), 1:1; Sane (41./ FE), 2:1; Müller (50.); 2:2; Sohm (56.); 3:2 Ribery (57.); 3:3 Rodriguez (61.), 4:3 Ribery (63.); 5:3 Ribery (70.)

90. Min.: Das wars! Pünktlich pfeift der Schiedsrichter die Partie ab. Ein sehr unterhaltsames Fußballspiel geht zu Ende, das der FC Bayern vor allem dank Franck Ribery verdient mit 5:3 gewinnt. Wir verabschieden uns und bedanken uns herzlich fürs Mitlesen.

90. Min.: In der Schlussminute hätte das 6:3 fallen müssen. Konter der Bayern. Müller spielt etwas zu scharf auf Shabani, der nur noch per Grätsche an den Ball kommt und dadurch die nätoge präzesian vermissen lässt.

87. Min.: Wintzheimer verpasst nach einer Ecke nur kanpp den Ball. Das wäre fast nochmal eine gute Chance geworden

85. Min.: Beide Teams versuchen weiterhin munter nach vorne zu spielen. Das ein oder andere Tor ist durchaus noch zu erwarten.

82. Min.: Die Gäste versuchen es weiter. Wieder ist es Rodriguez, der es aus der Distanz versucht - einen guten Meter vorbei.

78. Min.: Der FC Bayern hat die Pertie jetzt klar im Griff, kombiniert flüssig in der Hälfte der Großaspacher. Offensichtlich will man hier nichts mehr anbrennen lassen. Aber die Gäste haben ihre Comeback-Qualitäten heute schon drei Mal unter Beweis gestellt.

75. Min.: Franck Ribery ist der überragende Mann der zweiten Halbzeit - nicht nur wegen seiner drei Treffer. Immer wieder treibt der Franzose das Spiel nach vorne, ist fast überall auf dem Platz zu finden.

74. Min.: Die Akteure zeigen ein wahres Sepktakel, auch wenn sich die Bayern angesichts der drei Gegentreffer das Torfestival wohl etwas anderes vorgestellt hätte.

70. Min.: Der Mann der zweiten Halbzeit trifft schon wieder. Nur eine Minute nach seiner guten Chance, hat er diesmal aus zwöf Metern keine Probleme

70. Min.: TOOOR für die Bayern! Franck Ribery mit seinem dritten Treffer.

69. Min.: Ein irres Spiel! Und schon die nächste Mega-Chance für die Bayern! Franck Ribery kommt im Strafraum an den Ball, aber der Franzose zögert zu lange und sein Schuss wird abgeblockt.

63. Min.: Jetzt geht es wirklich Schlag auf Schlag. Götze bedient Ribery im Strafraum, der aus sechs Metern kein Problem hat, die Kugel einzuschieben.

63. Min.: TOOOOR für die Bayern. Ribery trifft erneut zur Führung.

60. Min: Rudy verliert den Ball. Ridriguez trifft aus 18 Metern

60. Min.: Wahnsinn. Schon wieder gelingt den Gästen der Ausgleich - jetzt schon zum dritten Mal!

57. Min.: Ribery dribbelt gekonnt in den Strafraum und schlenzt den Ball in die Ecke. Ein sehenswerter Treffer!

57: Min.: TOOOR für die Bayern. Ribery stellt den alten Abstand wieder her.

56. Min.: Marco Friedl spielt am Mittelkreis viel zu ungenau auf Javi Martinez. Der muss grätschen, aber der BAll landet bei einem Großaspacher. Starke kommt rausgerannt, aber Sohm trifft das Tor aus 30 Metern.

56. Min.: Unglaublich. Der Drittligist gleicht schon wieder aus.

55. Min.: Die Bayern dominieren die Partie und beißen sich in der Hälfte der Gäste fest

50. Min.: Bayern krönt seine engagierte Anfangsphase mit der erneuten Führung. Ribery auf Shabani, der mit viel Übersicht im Strafraum auf Müller zurücklegt. Der schießt den Ball an den rchten Innenpfosten, von dort springt der Ball ins Tor.

50. Min.: TOOOOR durch Thomas Müller

46. Min.: Trotz der komplett neuen Mannschaft, geht das Spiel genauso weiter wie im ersten Durchgang. Meritan Shabani kommt im Strafraum zum Kopfball - trifft aber nur die Latte.

45. Min.: Der Ball rollt wieder! Der FC Bayern hat genauso wie die Gäste einmal komplett durchgewechselt. Unter anderem spielen jetzt Felix Götze, Thomas Müller, Marco Friedl, Franck Ribery und Sebastian Rudy

Halbzeitfazit: Die knapp 4.000 Zuschauer sehen in der Allianz Arena ein durchaus unterhaltsames und munteres Spiel. Großaspach begann furios und hatte gleich in der Anfangsphase gute Gelegenheiten. Ab der 20. Minute erhöhten die Bayern das Tempo und kamen in der Folge zu Torchancen im Minutentakt - darunter auch einige hochkarätige. Das 1:0 durch Coman war nur folgerichtig. Bayern drückte auf das 2:0. Wie aus dem nichts mussten die Bayern dann den Ausgleich per Foulelfmeter hinnehmen. Eine umstrittene Schiedsrichter-Entscheidung.

46. Min.: Recht pünktlich pfeift der Schiri zur Halbzeitpause

45. Min.: Der Ball zappelt nach einem Kopfball von Arturo Vidal im Netzt. Doch der Chilene stand knapp im Abseits.

44. Min.: Zum Glück für die Bayern ist das heute nur ein Testspiel. Chancen im Minutentakt für den Rekordmeister und fängt sich durch einen umstrittenen Elfmeter den Ausgleich.

41. Min.: Tor für Großaspach. Ulreich hat zwar die richtige Ecke, kommt aber nicht an den Ball. Die Gäste stellen den Spielverlauf auf den Kopf.

40. Min.: Elfmeter für Großaspach. Jerome Boateng berührt seinen Gegenspieler im Strafraum - der fällt hin. Eine umstrittene Schiedsrichter-Entscheidung.

38. Min.: das hätte das 2:0 sein müssen. Erst klärt der Keeper gegen den freihstehenden Wagner. Tolisso trifft im Nachsetzen nur das Schienbein eines Verteidigers

35. Min.: Die Bayern-Führung ist natürlich hochverdient. Eine Chance jagt die nächste. Der Außenseiter ist mit dem einen Tor Rückstand noch gut bedient.

33. Min.: Und schon ist es passiert. Robben kommt über rechts in den Strafraum. Den leicht abgefälschten Pass erreicht Coman am kurzen Pfosten und schießt aus einem halben Meter ein.

33. Min.: TOOOOR! 1:0 für die Bayern durch Kingsley Coman.

32. Min.: Wagner kommt nach einer Ecke zum Kopfball - knapp drüber! Aber Chancen gibt's jetzt im Minutentakt.

31. Min.: Zuckerpass in den Strafraum von Tolisso auf Robben. Der Ball gerät dem Niederländer einen Tick zu weit und der Torhüter kann klären.

29. Min.: Da stehen sich James und Wagner etwas selbst im Weg und vertändeln den Ball im Strafraum. Im NAchsetzten versucht es wieder Vidal aus der Distanz - vergeblich.

28. Min.: Coman dribbelt sich über links in den Strafraum. Sein Pass in den Rücken der Abwehr findet zunäcjst keinen Abnehmer. Vidal verzieht von der Strafraumgrenze.

26. Min.: Noch immer steht es 0:0. Der Außenseiter schlägt sich zwar wacker, aber die Bayern haben jetzt Chancen im Minutentakt - die ganz hochkäritigen sind noch nicht darunter.

25. Min.: Auch Tolisso versucht es aus der zweiten Reihe: Knapp zwei Meter drüber.

24. Min.: Sandro Wagner versucht es aus der Distanz, aber der Schuss gerät viel zu harmlos.

23. Min.: Den Freistoß in den Strafraum erreicht Wagner nicht richtig und kann den Kopfball nicht kontrollieren. Der Ball fliegt übers Tor.

22. Min: Wieder James alleine vor dem Tor. Zurecht wegen Abseits abgepfiffen, aber Bayern erhöht jetzt das Tempo.

21. Min.: Vidal spielt etwas zu steil auf Robben - der Ball rollt ins Toraus

19. Min.: Bayern beißt sich am Gästestrafraum fest, kombiniert sicher, findet aber die Lücke nicht - auch weil die Gäste gut stehen.

16. Min.: Rafinha kommt über rechts und flankt in den Strafraum. Wagner verpasst, aber James kommt aussichtreich in Schussposition - aus wenigen Metern vergibt der Kolumbianer freistehend. Das hätte das 1:0 sein müssen.

14. Min.: Immer wieder versuchen es die Gäste mit langen Bällen, die Für Boateng und Co. kein Problem darstellen. Die letzte gute Gelegenheit ist dennoch schon einige Minuten her.

10. Min.: So langsam kommt der Rekordmeister aber in Fahrt. Zwei Chancen in kürzester Zeit. Einmal ist Sandro Wagner zu uneigensinnig, als er im Strafraum auf den ungünstig positionierten Robben ablegt. Beim zweiten Mal verzieht Robben aus der Distanz.

9. Min.: Großaspach schlägt sich mehr als nur wacker. Bislang ist noch kein Klassenunterschied zu sehen.

6. Min.: Nachste dicke Gelegenheit für den Außenseiter. Coman verliert auf der linken Außenbahn den Ball. Der Ball kommt sofort in den Bayern-Strafraum. Aber der Großaspach-Stürmer schießt aus wenigen Metern über das Tor. In Punkto Chancen führt der Drittligist.

4. Min.: Gut durchgesteckt auf Kingsley Coman. Der Franzose rennt frei auf das Tor zu - nach guter Vorarbeit von Tolisso. Doch der Ball prallt an den Pfosten. Im Nachsetzen ist Sandro Wagner einen Schritt zu spät

3. Min.: Obwohl der eintritt für das Testspiel frei ist, haben sich nur ca. 4.000 Zuschauer in die Allianz Arena verirrt.

1. Min.: Aspach zeigt keinen Respekt. Schon nach 20 Sekunden wird Sven Ulreich mit einem Weitschuss geprüft. Die anschließende Ecke bringt aber nichts ein.

1. Min.: Der Ball rollt!

16:32 Uhr: Die Aufstellung ist da! Obwohl die zuletzt angeschlagenen Robert Lewandowski und Mats Hummels heute schon wieder Teile des Mannschaftstrainings absolvierten, werden sie genauso wie Joshua Kimmich geschont. Neuzugang Sandro Wagner steht in der Startelf.

16:31 Uhr: Der FC Bayern München empfängt heute zum letzten Testspiel vor dem Rückrundenstart den Drittligisten SG Sonnenhof-Großaspach.

16:30 Uhr: Herzlich Willkommen zum AZ-Liveticker!

Vorbericht

Heute steigt die Generalprobe für den Rückrundenstart der Bundesliga: Bevor der FC Bayern am Freitag (20:30 Uhr/ZDF, Eurosport und im AZ-Liveticker) auf Bayer Leverkusen trifft, treten die Münchner in einem Testspiel gegen den Drittligisten SG Sonnenhof-Großaspach an.

Die Bayern-Fans dürfen sich freuen: Der Eintritt zu der Begegnung gegen den Drittliga-Sechsten ist frei. Anpfiff ist um 17 Uhr. Der FC Bayern überträgt zudem das Spiel auch im Livestream auf dem hauseigenen, kostenpflichtigen Fernsehkanal fcbayern.tvlive.

Jupp Heynckes wird bei dem Härtetest vorraussichtlich die Spieler einsetzen, die auch gegen Leverkusen in der Startelf stehen.