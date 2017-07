"Man hat gemerkt, dass die Jungs müde sind. Wir bereiten uns nicht auf Testspiele vor sondern auf die Regionalliga", sagte 18860-Trainer Daniel Bierofka nach der Partie.

Für die Löwen stehen noch zwei weitere Testspiele in dieser Woche auf dem Plan. Am Mittwoch testet der TSV 1860 in Freising und am Samstag geht es nach Bodenmais im Bayerischen Wald.

Lesen Sie hier: Kein Geld aber Renovierung - Das steckt hinter der Sanierung