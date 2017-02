Terrorgefahr und innere Sicherheit Muskelspiele in München: Parteichefs wollen Stärke zeigen

Berlin - Auch wenn der Wahlkampf mit großen Schritten naht, muss in den nächsten siebeneinhalb Monaten noch regiert werden. Kanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel, CSU-Chef Horst Seehofer und Noch-SPD-Chef Sigmar Gabriel wollten am Montag in München demonstrieren, dass Sicherheit Chefsache ist. Denn Terrorgefahr und innere Sicherheit dürften auch den Wahlkampf dominieren.