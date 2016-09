In der Nacht auf Montag haben Unbekannte die Fassade eines Lokals in der Friedenstraße beschmiert. Besonders brisant: Am Dienstagabend findet hier eine Veranstaltung der AfD statt – nun hat der Kreisverband der Partei Polizeischutz beantragt.

München - "Keine AfD, sonst Glasbruch". In großen schwarzen Buchstaben steht diese Drohung an der Fassade eines Lokals in der Friedenstraße am Ostbahnhof. Unbekannte haben die Wand in der Nacht auf Montag beschmiert.