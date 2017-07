Termin für Mitgliederversammlung steht Die große 1860-Ungewissheit: Gerettet! Aber nur vorerst...

Heißt: Der Test gegen den FC Liefering am Samstag (14 Uhr) in der Salzburger Red-Bull-Academy kann mit mehr als einer Hand voll Akteuren stattfinden. Bedeutet auch: Die drohende Insolvenz ist vorerst abgewendet. Heißt aber noch lange nicht: Bei den Löwen (und insbesondere der überschuldeten KGaA) wird alles gut.

Die Mitglieder entscheiden über die Zukunft

Fauser weiter über noch zwar bereits begonnenen, aber noch nicht finalisierten Verhandlungen mit Investor Hasan Ismaik und weiteren Geldgebern: "Damit haben wir die Weichen gestellt mit dem Ziel, in den nächsten zwei Wochen eine Gesamtlösung für die KGaA zu finden", so der Geschäftsführer. Irritiert zeigte sich der Unternehmenssanierer über die Weitergabe vertraulicher Informationen: "Positive Lösungen für 1860 können nur in vertrauensvollen Gesprächen erreicht werden." Bevor es diese zu verkünden gebe, hab man nun "ein starkes Signal in Richtung unserer Sponsoren und potentieller Investoren, mit denen wir uns ebenso wie mit unseren Gesellschaftern in konstruktiven Gesprächen befinden", gesendet. Im Gespräch ist die Quandt-Familie (BMW-Hauptanteilseigner), die Porsche-Familie und ein Investorenkonsortium um Ex-Nationaltorwart Jens Lehmann und Trainer Felix Magath.

Ismaik erklärte sich nach AZ-Informationen zwar zur Stundung eines Darlehens über rund acht Millionen Euro bereit, neues Geld zuschießen will der Jordanier allerdings vorerst nicht. Dazu sollen neue Investoren herhalten. Der Grund, wieso ebensolche noch nicht präsentiert werden, ist nebst der Tatsache, dass wohl noch keine Einigung erzielt werden konnte, einfach: Über den Einstieg neuer Finanziers muss die Mitgliederversammlung genauso abstimmen wie darüber, ob Ismaik weitere Anteile erhalten soll. Wie die AZ weiß, soll die Versammlung nun am 23. Juli stattfinden.

Somit wird der 30. Juni 2017 nicht als schwarzer Freitag in die Geschichte eingehen, sondern als einer jener vielen Tage, an dem die Sechzger alles auf den letzten Drücker klären – und weiter Klärungsbedarf haben.