Im Zielspurt eines bisher enttäuschenden Jahres 2016 zeigt die deutsche Tennisspielerin Sabine Lisicki das sie das Siegen nicht verlernt hat. Die Berlinerin darf in China jubeln.

Guangzhou - Sabine Lisicki ist beim Tennisturnier im chinesischen Guangzhou ins Viertelfinale eingezogen. Die in der Weltrangliste auf Platz 113 abgestürzte Berlinerin setzte sich am Mittwoch gegen die Chinesin Shuai Peng in 64 Minuten mit 6:4, 6:1 durch.