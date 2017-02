Tennis Petkovic zieht ins Achtelfinale von Acapulco ein

Lesen Sie hier: Golfer Kaymer Vierter in Palm Beach Gardens

Beim mit 2,6 Millionen Dollar dotierten Hartplatzturnier im Wüstenemirat Dubai sind am Dienstag aus deutscher Sicht noch Dustin Brown (Winsen/Aller) und Jan-Lennard Struff (Warstein) im Einsatz. Philipp Kohlschreiber (Augsburg) hatte bereits am Montag das Achtelfinale erreicht. Der Augsburger setzte sich in der ersten Runde am Montag gegen Gilles Muller 6:4, 7:6 (7:1) durch. Der Luxemburger Muller war bei dem Hartplatz-Turnier an Position acht gesetzt. Kohlschreiber gab im zweiten Satz eine 4:2-Führung wieder her, gewann den Tiebreak dann aber problemlos.