Der enge Zeitplan in Eastbourne ist dem Wetterchaos vor Ort geschuldet. In den vergangenen Tagen mussten mehrere Partien wegen Regens verlegt oder abgesagt werden. Beim Grand-Slam-Turnier in Wimbledon (ab Montag) ist Kerber erstmals topgesetzt und muss nach ihrem Finaleinzug im Vorjahr viele Weltranglistenpunkte verteidigen.

Bisher lief ihre Saison durchwachsen. Zuletzt war sie bei den French Open in der ersten Runde ausgeschieden, davor hatte sie sich in Madrid eine Oberschenkelverletzung zugezogen, die vor ihrem abgesagten Start in Birmingham in der Vorwoche aufgebrochen war.

Mischa Zverev verpasst Viertelfinale

In der Herren-Konkurrenz von Eastbourne hatte der Hamburger Mischa Zverev zuvor die Runde der letzten Acht verpasst. Der 29 Jahre alte Linkshänder, Nummer sechs der Setzliste, unterlag dem Australier Bernard Tomic 3:6, 2:6. Für Zverev war es nach Stuttgart (Halbfinale) und Halle/Westfalen (Achtelfinale) bereits das dritte Rasenturnier der Saison.

In Wimbledon startet er als Nummer 27 der Setzliste in die 131. Auflage der Championships im All England Club. Besser platziert ist aus deutscher Sicht im Herreneinzel nur sein Bruder Alexander Zverev (20) auf Rang zehn.

Zufriedenstellend lief es in Eastbourne bisher für den schwächelnden, dreimaligen Wimbledon-Sieger Novak Djokovic (Nr. 1). Der Serbe besiegte den US-Amerikaner Donald Young 6:2, 7:6 (11:9) und trifft im Halbfinale auf Daniil Medwedew aus Russland. Djokovic blickt bislang ähnlich wie Kerber auf eine enttäuschende Saison zurück. Bei den Australian Open war er im Januar in der zweiten Runde gescheitert, im Mai bei den French Open war im Viertelfinale Schluss.

Altmaier in Antalya raus

Tennis-Talent Daniel Altmaier (Kempen) schied beim ATP-Turnier im türkischen Antalya im Viertelfinale aus. Der 18-Jährige unterlag dem in der Weltrangliste um 186 Positionen besser geführten Yuichi Sugita (Japan) in nur 50 Minuten mit 3:6, 0:6.

Mit dem Einzug unter die besten Acht hatte der Weltranglisten-252. seine ersten beiden Siege überhaupt auf der Tour gefeiert. Zuvor war Altmaier nur beim Sandplatzturnier in Genf ins Hauptfeld eingezogen, er scheiterte dort aber in der ersten Runde am US-Amerikaner Sam Querrey. Altmaier war der einzige Deutsche bei der mit knapp 500.000 Euro dotierten Rasenplatzveranstaltung. Er hatte als Lucky Loser den Südkoreaner Chung Hyeon ersetzt, der seine Teilnahme zurückgezogen hatte.

