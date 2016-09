Die deutsche Davis-Cup-Mannschaft will sich auch nach der Absage von Spitzenspieler Philipp Kohlschreiber (Augsburg) nicht aus der Bahn werfen lassen und peilt am Wochenende in Berlin gegen Polen den Klassenerhalt in der Weltgruppe an.

Berlin - "Wenn die Nummer eins ausfällt, ist das kein Zuckerschlecken. Aber ich denke, dass wir so gut aufgestellt sind, dass wir Polen bezwingen können. Das ist das große Ziel", sagte Teamchef Michael Kohlmann am Dienstag in der deutschen Hauptstadt. Kohlschreiber laboriert nach wie vor an den Folgen einer Stressfraktur im Fuß und hatte seine Teilnahme an der Relegation am Montagabend absagen müssen.