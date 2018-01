München - Deutschland ist in Europa das einzige Land, in dem es auf Autobahnen theoretisch keine Geschwindigkeitsbegrenzungen gibt. Auf knapp 60 Prozent der deutschen Autobahnen darf man so schnell fahren wie man möchte, solange der restlichen Verkehr nicht gefährdet wird. Auf den restlichen 40 Prozent gibt es unterschiedliche Tempolimits. In unseren Nachbarländern sieht die Sache aber ganz anders aus.