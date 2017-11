Tel-Aviv-Krimi, Wer wird Millionär?, ... TV-Tipps am Donnerstag

20:15 Uhr, ZDF: Der Quiz-Champion, Rateshow

Es geht um alles oder nichts: Ein Kandidat stellt sich in spannenden Duellen fünf klugen Köpfen, um "Der Quiz-Champion" zu werden. Als Experten sind dabei: Laura Wontorra in der Kategorie "Sport", Wigald Boning in "Erdkunde", Steven Gätjen für "Film und Fernsehen", Ulrich Wickert ist Fachmann für "Zeitgeschehen" und Axel Milberg spielt in der Kategorie "Literatur und Sprache".

20:15 Uhr, VOX: Harry Potter und die Heiligtümer des Todes - Teil 1, Fantasyabenteuer

Albus Dumbledore ist tot, Hogwarts verlassen und das Ministerium für Zauberei fest in der Hand von Lord Voldemort (Ralph Fiennes). Um die Zaubererwelt vor Voldemorts Schreckensherrschaft zu bewahren, brechen Harry (Daniel Radcliffe), Ron (Rupert Grint) und Hermine (Emma Watson) zu einer gefährlichen Mission auf: Gemeinsam wollen sie die letzten verbliebenen Horkruxe aufspüren und zerstören. Denn nur deren Vernichtung kann Voldemorts Macht noch brechen. Doch die Suche der drei Freunde entwickelt sich zu einem scheinbar hoffnungslosen Kampf gegen einen übermächtigen Gegner.