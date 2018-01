Teilnahme beim Fed Cup Serena Williams kehrt auf den Tenniscourt zurück

Nach einem Showmatch in Abu Dhabi Ende des vergangenen Jahres hatte Williams ihre Teilnahme bei den Australian Open abgesagt, die aktuell in Melbourne stattfinden. Sie erklärte damals, dass sie sich noch nicht fit genug fühle: "Ich bin nicht da, wo ich persönlich sein möchte". Am 1. September 2017 war ihre Tochter Alexis Olympia auf die Welt kommen. Im November heiratete sie den Vater des Kindes, Reddit-Mitbegründer Alexis Ohanian (34).

Williams verabschiedete sich nach dem Gewinn der Australian Open im vergangenen Jahr in die Babypause. Zu diesem Zeitpunkt war sie bereits schwanger. Auf die WTA-Tour soll sie Anfang März zurückkehren - bei einem Turnier in Indian Wells. Am Fed Cup nahm Williams zuletzt im Jahr 2015 teil.