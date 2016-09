"München Mord: Einer der's geschafft hat" (Teil 5)

Die fünfte Folge der ZDF-Samstagskrimi-Reihe trägt den Arbeitstitel "Einer der's geschafft hat" (Buch: Florian Iwersen). Flierl, Neuhauser und Schaller bekommen es darin mit einer Familie zu tun, die über die ehemalige deutsch-tschechoslowakische Grenze geflüchtet ist... Neben den altbekannten Gesichtern sind diesmal auch Gundi Ellert, Fred Stillkrauth und Anna Unterberger zu sehen sowie in einer Gastrolle die Operndiva Sona Cervena.

"München Mord: Auf der Straße, nachts, allein" (Teil 6)

Im sechsten Film mit dem Arbeitstitel "Auf der Straße, nachts, allein" (Buch: Friedrich Ani und Ina Jung) wird ein junger Toter gefunden, der sich als Mann für gewisse Stunden verdingt hat. Die Kommissare Flierl und Schaller kommen in große Schwierigkeiten, denn Kollege Neuhauser könnte in der Mordsache nicht ganz unbefangen sein... In Episodenrollen sind unter anderem Götz Otto, Nina Franoszek und Ludwig Blochberger zu sehen.

Für einiges Aufsehen sorgte übrigens auch ein Kiosk, der an der Wittelsbacherbrücke in München extra für den "München Mord" -Dreh aufgebaut worden ist. Die Holzhütte mit dem Schild "Isar-Kiosk" und den grünen Fensterläden stand am Baldeplatz, blieb aber nur eine Kulisse.