Reschkes Vertrag läuft noch bis 2018 - doch er bleibt im Fokus der großen Klubs. Nach Informationen der Bild ist der Premier-League-Dritte Tottenham Hotspur an einer Verpflichtung interessiert - die Verantwortlichen dort sähen das Superhirn gerne als Sportdirektor in ihren Reihen.

Kein Wunder: Michael Reschke organisierte die Transfers von Kingsley Coman, Douglas Costa, Renato Sanches und Joshua Kimmich. Auch bei den anstehenden Sommer-Transfers von Niklas Süle und Sebastian Rudy (beide TSG 1899 Hoffenheim) war er entscheidend beteiligt.

Tottenham wird in Sachen Reschke augenscheinlich nicht das erste Mal aktiv: Schon 2014 sollen sie vergeblich angeklopft haben. Beim FC Bayern wissen sie einfach, was sie an Reschke haben - an ihrem so wichtigen Mann im Hintergrund. Gerade jetzt, wo in der oberen Etage noch die Stelle des Sportvorstands vakant ist.

Und: Reschke ist maßgeblich eingebunden in die Suche nach Talenten, plant deren Ausbildung - im Sommer will der deutsche Rekordmeister bekanntlich sein neues Nachwuchsleistungszentrum eröffnet.