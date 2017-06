Technische Alltagslösungen Malheure im Haushalt: So klug kann Ihr Zuhause sein

Eine Beratungsstelle kann und will die Ausstellung aber nicht sein. "Wir machen das, damit Menschen wissen: Es gibt Möglichkeiten, dass sie oder ihre Mutter oder ihr Vater doch noch länger zu Hause bleiben können. Wir stellen die Produkte vor, bauen Barrieren ab – und dann wenden sich die Besucher an jemanden, der sie individuell berät bei der Frage, was sich für sie konkret lohnt." Einige der Produkte stellt die AZ vor.

1) Tür- und Telefonklingel

Manche Betroffene besitzen kein Hörgerät oder möchten es nicht tragen. Sie hören dadurch beispielsweise nicht, wenn jemand an der Tür klingelt. Sender für die Tür oder das Telefon zeigen das akustische Signal in Form eines Lichteffekts oder von Vibrationen an, die auf einen tragbaren Empfänger übertragen werden.

So lässt sich leichter erkennen, wenn eine Person an der Tür klingelt oder anruft.

Zum Beispiel: Heidemann Funkgong-Set, ca. 40 Euro; Vibrationsarmband Amplicomms PowerTel, ca. 50 Euro

2) Badewanne und Bad

Mithilfe von Wasserregulatoren können beispielsweise automatisch Abflüsse geöffnet oder eine Wassertemperatur festgelegt werden. Wassermelder alarmieren, wenn Wasser übertritt – sobald das Wasser am Gerät angekommen ist, das mit einem Saugnapf befestigt wurde, erzeugt dieses einen lauten Signalton.

So kann vermieden werden, dass die Badewanne überläuft und ein vergesslicher Mensch einen Wasserschaden verursacht oder das Wasser stundenlang durch den Überlauf abfließt.

Zum Beispiel: Wasseralarm mobil, ca. 10 Euro

3) Weglauf-Tendenz

Hinlauftendenzen sind ein häufiges Symptom von Menschen mit einer fortgeschrittenen Demenz. Mit Hilfe von Transpondern kann festgestellt werden, wenn sich eine Person einem bestimmten Bereich oder einem Ausgang nähert. Oder Bettsensoren melden, wenn die betroffene Person das Bett verlässt. Sie sind vor allem hilfreich für Menschen, die im selben Haus leben.

Ertönt der Alarm, können die Betreuer prüfen, ob der Betreute das Haus verlassen oder nur herumlaufen will. Auch eine Alarmtrittmatte mit Sensoren vor der Haustür erfüllt diesen Zweck. Ortungssysteme unterstützen Angehörige dabei, eine weggelaufene Person wiederzufinden.

Zum Beispiel: Ortungssystem INanny, ca. 130 Euro; Ortungsgerät DS Vega, ca. 600 Euro; Überwachungsset Bellman & Symfon mit Alarm-Trittmatte, ca. 320 Euro

4) Telekommunikation

Bestimmte Telefone und Handys eignen sich entweder aufgrund ihrer Gestaltung oder aufgrund reduzierter Funktionen besonders für Menschen mit Einschränkungen, aber auch für ältere Menschen allgemein. Durch die Wahl eines passenden Produktes kann dem Nutzer die Kommunikation, insbesondere mit entfernt lebenden Betreuern, erleichtert werden.

Diese Produkte bieten eine besonders laute Sprachausgabe, eine vereinfachte Bedienung und große, gut lesbare Bedienelemente.

Zum Beispiel: Doro MemoryPlus 319ph, ca. 60 Euro