David Silva (22.) von Manchester City und Alvaro Morata (87.) von Real Madrid erzielten die Tore für die Gastgeber, Kolumbiens Edwin Cardona (39.) und Falcao (55.) hatten die Partie zwischenzeitlich gedreht. Thiago saß 90 Minuten auf der Bank, dafür stand mit Pepe Reina ein alter Bekannter im Tor der Spanier. Am kommenden Sonntag (20:45 Uhr) treten Thiago und Co. zum WM-Qualifikationsspiel in Mazedonien an.