Taylor Swift auf Platz drei Beyoncé ist der "wohltätigste Star 2016"

Wenn Ende Dezember die Jahres-Bestenlisten nur so durchs Internet wuchern, gibt es offenbar nichts, was sich nicht bewerten lassen würde. Auch die politische, soziale und mildtätige Haltung der Stars lässt sich offenbar problemlos in Zahlen und Rangliste umsetzen - und so hat die Aktivisten-Plattform "Do Something" kurzerhand die "wohltätigsten Stars 2016" gerankt. Mit dem besten Ausgang für R'n'B-Queen Beyoncé ("Crazy In Love"), wie das "Us Magazine" berichtet. Die 35-Jährige landete auf Rang eins.