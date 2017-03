Wochenende besser, aber wechselhaft

Am Wochenende soll es dann im Freistaat wieder deutlich besseres Wetter geben, es bleibt allerdings wechselhaft. Für Samstag kündigen die Meteorologen "lockere Wolken und Sonnenschein" an, am Sonntag soll es stellenweise wieder etwas regnen.

Die starken Niederschläge machten sich auch an den Flüssen bemerkbar, die Pegelstände gingen an einigen Gewässern deutlich in die Höhe. Die erste Hochwasserstufe war allerdings noch nicht überschritten, auch eine amtliche Warnung gab es noch nicht.

Hohe Lawinengefahr

Bei der Lawinengefahr sah dies anders aus. Überall im bayerischen Alpenraum herrsche nun erhebliche Gefahr und damit die dritthöchste der insgesamt fünf Warnstufen, teilte der Lawinenwarndienst Bayern mit. In den Hochlagen könne die Lawinengefahr bei weiteren Schneefällen sogar noch zunehmen. In den benachbarten Tiroler Alpen sowie in Vorarlberg herrscht teilweise sogar große Lawinengefahr und damit die zweithöchste Warnstufe.