Grund ist eine Lücke im dritten Pflegestärkungsgesetz, das im kommenden Jahr in Kraft tritt. Derzeit sind rund 80 000 Heimbewohner in Deutschland auf Sozialhilfe angewiesen. Sie müssten laut bpa nun um ihren Heimplatz bangen. Denn in der dritten Stufe der Pflegereform fehle für das Sozialhilferecht eine Regelung, heißt es in einer Mitteilung des Verbands, die der AZ vorliegt.