Taunuskrimi, Schlimmer geht immer, ... TV-Tipps am Dienstag

20:15 Uhr, Super RTL, In den Schuhen meiner Schwester, Tragikomödie

Die beiden Schwestern Maggie (Cameron Diaz) und Rose (Toni Collette) sind grundverschieden: Maggie ist ein gern gesehener Gast auf jeder Party und hat zahlreiche Affären. Deshalb ist sie ihrer spießigen Schwester Rose ein Dorn im Auge, denn für diese sind Zurückhaltung und Disziplin oberstes Gebot. Als Maggie den Exzess-Bogen mal wieder kräftig überspannt, wird sie von ihrer entnervten Stiefmutter aus dem luxuriösen Appartement geworfen. Ohne feste Bleibe begibt sich Maggie ins Altenheim, um dort ihre verschollene Großmutter Ella (Shirley MacLaine) kennenzulernen.

20:15 Uhr, kabel eins, Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!, Gastrosoap

In Dettenheim bei Karlsruhe liegt der idyllische, gut besuchte Gießener Badesee. Dort betreibt die gelernte chemisch-technische Assistentin Christiane ihr Landgasthaus - und gerät dabei zusehends in gastronomische Seenot. Es scheint nur noch eine Hoffnung zu geben: Sternekoch Frank Rosin! Und der erkennt schnell, dass in der eigentlichen Goldgrube einiges schief läuft.

20:15 Uhr, Tele 5, Beautiful Creatures, Fantasy

Ethan (Alden Ehrenreich) verliebt sich sofort in die Neue. Sie heißt Lena (Alice Englert) und ist das Mädchen aus seinen Albträumen. Immer muss er sie da vor einer dunklen Gefahr retten. Bald stellt sich heraus, dass seine Träume wahr sind: Lena ist eine Hexe. In wenigen Wochen wird sie 16, so alt wie er. Dann wird sich entscheiden, ob sie eine mächtige weiße oder eine schwarze Magierin wird.