Taunuskrimi, Das Kindermädchen, ... Krimi-Tipps am Dienstag

21:45 Uhr, ZDFneo, Das Kindermädchen

Anwalt Joachim Vernau (Jan Josef Liefers) ist ganz oben in der Berliner Gesellschaft angekommen. Bald heiratet er in die einflussreiche Familie der von Zernikows ein. Doch der Besuch einer alten Frau ändert alles. Ein ehemaliges Kindermädchen fordert in einem russischen Formular eine Entschädigung von den von Zernikows für die Zeit, in der sie bei ihnen gearbeitet habe. Kurz darauf wird die Überbringerin des Schreibens - die alte Frau - tot aufgefunden. Als Vernau beginnt, unangenehme Fragen zu stellen, rührt er damit an ein unrühmliches Kapitel der Familiengeschichte: die Vergangenheit der von Zernikows in den 40er Jahren.

22:10 Uhr, WDR, Zielfahnder - Flucht in die Karpaten

Der Gewaltverbrecher Caramitru (Dragos Bucur) bricht aus einer Justizvollzugsanstalt in Nordrhein-Westfalen aus. Es beginnt eine konzentrierte Jagd durch Deutschland bis an die polnische Grenze. Immer auf Caramitrus Fersen: Hanna Landauer (Ulrice C. Tscharre) und Sven Schröder (Ronald Zehrfeld), Zielfahnder beim LKA in Nordrhein-Westfalen. Doch Caramitru ist seinen Verfolgern stets einen Schritt voraus - und entkommt. Die Jagd nach Caramitru führt Schröder und Landauer weiter nach Rumänien.