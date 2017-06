München - Wie die Feuerwehr berichtet, ist ein Mann am Samstagnachmittag im Eisbach ertrunken. Der 35-jährige Tourist war zu Besuch in München – er badete an einem Teil des Bachs in der Prinzregentenstraße, als er plötzlich vom Wasser mitgerissen wurde. Er rief um Hilfe, woraufhin andere Badegäste auf ihn aufmerksam wurden und ins Wasser sprangen, um ihm zu helfen. Die Strömung war allerdings so stark, dass die Helfer keine Chance hatten, den Mann ans Ufer zu ziehen. Ihr Rettungsversuch blieb erfolglos.