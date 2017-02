In dem aktuellen Fall aus Freimann dauerte die Beziehung aber erst ein paar Monate.

Vermutlich war sie für den Mann sehr bedeutsam. Die Trennung muss mit einem Ansehensverlust verbunden gewesen sein. Neben der Trennungsproblematik könnte möglicherweise auch eine Rolle spielen, dass das Leben des Täters in anderen Ebenen von Misserfolgen geprägt war. In solchen Fällen empfindet der bilanzierende Täter die Trennung als zusätzliches Versagen.

Geschieht solch eine Tat eher geplant oder spontan?

Die Tötung geschieht häufig aus der Situation heraus im Rahmen eines letzten Gespräches. In dem Moment, in dem die Frau die Trennung verbalisiert und sich nicht mehr umstimmen lässt, ist die Gefahr für sie am größten. Zumal, wenn sie ihn zuvor schon zurückgewiesen hat, und sich bei ihm bereits eine latente Tatbereitschaft entwickelt hat. Der Täter verliert die Kontrolle. Dabei kann auch Alkohol eine Rolle spielen, der wirkt enthemmend.