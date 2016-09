Als man an einem grauen Morgen die Leiche von Lisa Brenner vor einem Hochhaus findet, heruntergestürzt vom Balkon im zwölften Stock, hinterlässt sie eine Reihe von Männern, die sie verehrt und geliebt haben. Lisa war ihnen allen so nah und zugetan, dass am Ende keiner wusste, ob wirklich er gemeint war. Die ersten Spuren führen die Kommissare Leitmayr (Udo Wachtveitl) und Batic (Miroslav Nemec) zu Harry Riedeck (Wolfgang Czeczor), einem älteren Mann mit Helfersyndrom, der sich mit Lisas Versicherungen auskannte und regelmäßig für sie eingekauft hat. Doch kurze Zeit später wird auch er ermordet aufgefunden.

20:15 Uhr, ZDFneo, Stralsund - Tödliches Versprechen

Der 18-jährige Vitas (Mateusz Dopieralski) kommt aus Litauen in Stralsund an. Dort wird er von Michael Leschek abgeholt. Der wird jedoch kurze Zeit später ermordet aufgefunden. Ist Vitas der Mörder? Bei der Befragung wird Nina Petersen (Katharina Wackernagel) von ihm niedergeschlagen. Danach dringt er in das Haus des Polizisten Paul Warnke (Jörg Schüttauf) ein und entführt dessen Frau Johanna (Heike Trinker). Doch was ist die Verbindung zwischen dem Toten und Warnke? Beide unterstützen eine Hilfsorganisation in Litauen.