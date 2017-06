"Tatort"-Stars ausgezeichnet Liefers und Prahl sind jetzt "Goldene Schlitzohren"

In diesem Jahr war das "Goldene Schlitzohr" mit einem aus Spenden finanzierten Preisgeld in Höhe von 30.000 Euro dotiert. Die Preisträger, zu denen in den vergangenen Jahren unter anderem auch Bully Herbig, Peter Maffay, Helge Schneider und Mario Adorf zählten, entscheiden stets darüber, an welche Kinderhilfsprojekte der Preis ausgezahlt werden soll.