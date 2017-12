Tatort, Polizeiruf 110, ... Krimi-Tipps am Dienstag

22:00 Uhr, NDR: Tatort: Das Wunder von Wolbeck

Kommissar Thiel (Axel Prahl) und Prof. Boerne (Jan Josef Liefers) ermitteln dieses Mal im dörflichen Umland von Münster, auf Weiden, in Ställen, bei großen und kleinen Tieren: Auf einem restaurierten Hof bei Wolbeck wird der Heilpraktiker Raffael Lembeck von seiner Frau Stella (Lina Beckmann) tot aufgefunden. Das Opfer war offensichtlich in seiner Praxis zu Fall gekommen und dann verblutet. Besonders bei Frauen waren Lembecks alternative Behandlungsmethoden sehr beliebt. Auf dem Nachbarhof dagegen, bei der Familie Kintrup, war er nicht immer gern gesehen.

22:15 Uhr, rbb: Polizeiruf 110: Denn sie wissen nicht, was sie tun

Ob das die richtige Entscheidung war, nach München als Hauptkommissar zu gehen, so denkt sich von Meuffels (Matthias Brandt), als er am Kaffeeautomaten steht. Viele fiese, miese Fälle in dieser Stadt. Der gerade von ihm überführte Kindsvergewaltiger erschießt sich in seinem Büro. Quasi vor seinen Augen! Sein zweiter Fall und dann gleich so was. Ein Alptraum für einen Polizisten. Aber es kommt noch schlimmer für von Meuffels: Auf seinem Weg nach Hause bekommt er Wind von einer Bombendrohung. Keiner seiner Kollegen nimmt es zunächst ernst. Nur von Meuffels.

22:30 Uhr, NDR, Polizeiruf 110: Die Gurkenkönigin

Luise König (Susanne Lothar) leitet seit über 20 Jahren gemeinsam mit ihrem Mann das Familienunternehmen "Gurkenkönig". Die Königs produzieren die berühmten Spreewaldgurken, das "grüne Gold des Ostens". Einen Tag vor Luises 50. Geburtstag kommt es in der Fabrik zu einem Übergriff auf die Firmenchefin: Luise König wird gefesselt und geknebelt - allem Anschein nach von einem Vampir. Polizeihauptmeister Krause (Horst Krause) kommt ihr zu Hilfe und verhindert, dass der Täter Fabrik und Fabrikantin in Brand setzt. Die Sache geht glimpflich aus, doch der Vampir flüchtet mit Krauses Dienstwaffe.

23:40 Uhr, WDR, Polizeiruf 110: Mein letzter Wille

Der Herr, den Oma Kampnagel (Inge Meysel) bei ihrer waghalsigen Fahrt mit in den Abgrund gerissen hat, kann sich an nichts mehr erinnern. Die beiden Landeier Sigi Möller (Martin Lindow) und Kalle Küppers (Oliver Stritzel) und die Kölner Mordkommissarin Gabi Bauer (Andrea Sawatzki) erfahren, dass Mister Nobody ein Killer aus Italien ist, der eine Kronzeugin umbringen sollte, die sich im Zeugenschutzprogramm des BKA befindet. Er kann sich an nichts mehr erinnern!