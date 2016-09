20:15 Uhr, ZDFneo, Inspector Barnaby: Böse kleine Welt

Große Aufregung in Midsomer Worthy: Im Miniaturdorf, der örtlichen Sehenswürdigkeit, liegt ein junger Mann, an den Boden gefesselt und von Miniaturfiguren umstellt wie Gulliver in Liliput. Der Unterschied: Der junge Mann, ein bunter Vogel namens Richard Tanner, ist erstochen worden. Richard hatte sich kurz zuvor von der Lehrerin des Dorfes, Rebecca Rix (Emma Stansfield), getrennt. An der Wand ihres Klassenzimmers sieht Barnaby (John Nettles) am Morgen nach dem Mord Kinderzeichnungen mit dem gefesselten Gulliver.

21:45 Uhr, ZDFneo, Inspector Barnaby: Über den Dächern von Chattham

"Kletterpflanze" nennen die Einwohner von Midsomer den Einbrecher, der ihnen schlaflose Nächte beschert. Barnabys Chef, Richard Lovell, gehört auch zu den Opfern und macht Druck. Doch Barnaby (John Nettles) hat den Mord am Skandal-Journalisten David Roper aufzuklären. Er wurde nach einer Party mit einem Kissen erstickt aufgefunden. Kurz darauf wird ein anderer Gast der Party beim Rebhuhnjagen mit dem eigenen Gewehr erschossen. Gewisse Spuren deuten auf den Einbrecher. Aber Barnaby ist skeptisch.

22:45 Uhr, rbb, Polizeiruf 110: Ein verhängnisvoller Verdacht

Rita Köhler (Nadja Puls) bedient in einer Kneipe und ist im Hinterzimmer den Männern zu Willen. Sie verliebt sich in Rolf Clausen, der eines Tages mit diesen Tatsachen konfrontiert wird und auf die Frage "Warum?" keine Antwort erhält. Als Rita in ihrer Wohnung erdrosselt aufgefunden wird, kauert Rolf neben ihr. Er ist der Sohn der Lebensgefährtin von Hauptkommissar Dillinger (Wolfgang Dehler), dem der Fall aus Gründen der Befangenheit entzogen wird. Doch Dillinger nimmt Urlaub, um seine eigenen Ermittlungen führen zu können und kommt Oberkommissar Lehnert (Hansjürgen Hürrig), der das Verbrechen aufklären soll, immer in die Quere.