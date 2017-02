Tatort, Kommissar Hattinger Krimi-Tipps am Sonntag

21:45 Uhr, ZDFneo: Hattinger und die kalte Hand

Ein sommerlicher Tag am Chiemsee: Kinder entdecken auf einem Segelboot die Leiche eines Mannes. Kommissar Hattinger (Michael Fitz) und seine Kollegen von der Priener Polizei nehmen die Ermittlungen auf. Kurz darauf taucht eine zweite Leiche auf: Die Autorin Annette Kaufmann wurde in ihrer Ferienwohnung ermordet. Es handelt sich augenscheinlich um einen Serienmord. Der Täter scheint Kommissar Hattinger persönlich zu kennen und provoziert ihn mit blutigen Hinweisen. Zwischen den beiden Mordopfern besteht eine schicksalhafte Verbindung: Beide tragen Mitschuld am Tod eines jungen Mädchens, das auf Grund eines Ärztepfuschs ihr Leben verlor.