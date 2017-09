Tatort, Einsatz in Hamburg,... Krimi-Tipps am Donnerstag

Wolfsburg ein Lieblingsgegner Bayern-Plan: Rasantes Warm-up für Paris

Das Kräftemessen mit Neymar und Co. spukt in München bereits in allen Köpfen herum. Boss Rummenigge heizt das Duell verbal schon mal an. Vorher haben Wolfsburg-Schreck Lewandowski und seine Kollegen aber noch einen Job zu erledigen.