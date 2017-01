Tatort, Barnaby, Arne Dahl,... Krimi-Tipps am Montag

21:50 Uhr, ZDFneo: Inspector Barnaby: Erben oder sterben?

Der zweijährige Hengst Bantling Boy ist die große Hoffnung der Grafschaft Midsomer beim Causton Gold Cup. Das Pferd, das seinem Namen dem örtlichen Adelsgeschlecht der Bantlings verdankt, gehört einem Syndikat aus vier Personen: dem Erben des Hauses Bantling, Bruce Hartley (Simon Kunz), dem Arzt Dr. Osgood (Barnaby Kay), der Krankenschwester Joanna Craxton (Julia Ford) und dem ehemaligen Gärtner des Hauses Bantling, Trevor Machin (Richard O'Callaghan). Der letzte Baron Bantling hatte dem Syndikat das vielversprechende Pferd vermacht, allerdings mit der Auflage, dass über einen Verkauf des Pferdes nur einstimmig entschieden werden könne.

23:25 Uhr, ZDFneo: Arne Dahl: Böses Blut

Jenny Hultins (Irene Lindh) Team erhält einen alarmierenden Anruf aus den USA: Am Flughafen wurde ein schwedischer Journalist ermordet. Die Tat weist auf einen seit den 1970er Jahren gesuchten Mörder hin. Anscheinend hat der "Kentucky-Mörder" in Identität des Journalisten das Flugzeug bestiegen und wird in Kürze in Schweden landen. Sofort bricht das Team zum Flughafen auf, aber es ist unmöglich, in der Gruppe der Ankömmlinge den Täter zu entdecken. Doch der muss schnellstmöglich gefasst werden, denn er bringt auf grausame Art und Weise seine Opfer um.