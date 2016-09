22:05 Uhr, ZDF: Arne Dahl: Ungeschoren

Nach einer Ruheperiode wird die A-Gruppe wieder ins Leben gerufen. Sie soll eine brutale Mordserie an polnischen Frauen aufklären, die sich in Schweden versteckt hielten. All diese Frauen waren Zeugen in einem Verfahren gegen die polnische Mafia. Drei von ihnen wurden innerhalb weniger Tage ermordet aufgefunden, zwei weitere werden vermisst. Die Kommissare hoffen, die beiden Frauen noch lebend zu finden. Eine fieberhafte Suche beginnt. Kerstin Holm (Malin Arvidsson) bekommt den Fall zugewiesen und ruft die alte Truppe zusammen.

23:20 Uhr, BR: Mankells Wallander - Abschied

Die brutale Entführung des wohlhabenden Restaurantbesitzers Paolo Salino (Per Graffman) schockt die Bewohner von Ystad. Wallander (Krister Henriksson) leitet die Ermittlungen, doch dabei kann er die Symptome seiner Alzheimer-Erkrankung kaum noch verbergen. Gemeinsam mit der Kollegin Jenny Blom (Linda Ritzén) aus Malmö versucht er, Salino wegen Drogengeschäften zu überführen. Als ihm klar wird, dass die junge Polizistin dabei die Grenze zwischen Recht und Unrecht überschritten hat, nimmt der Fall eine dramatische Wende.