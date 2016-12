Es ist in rotes Tuch gewickelt, das tote Baby, das der Pfarrer kurz vor Weihnachten in der Münchner Stephanskirche findet. Daneben liegt ein Zettel, auf dem in fehlerhaftem Deutsch die Bitte notiert ist, das Neugeborene zu beerdigen. Damit beginnen die Ermittlungen der Kommissare Batic (Miroslav Nemec) und Leitmayr (Udo Wachtveitl) im Tatort „Klingelingeling“. Bald stellt sich heraus: Die Mutter ist wahrscheinlich die junge Rumänin Tida Dablika (Mathilde Bundschuh). So wie ihre Schwester Anuscha (Cosmina Stratan) wurde sie bereits mehrmals in der Sperrzone der Münchner Innenstadt beim illegalen Betteln aufgegriffen.