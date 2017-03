In der Rosenheimer Innenstadt bracht der Unbekannte in insgesamt vier Geschäfte ein – mal mit mehr, mal mit weniger Erfolg. So wollte er die Tür eines Friseursalons in der Riederstraße aufbrechen, was ihm allerdings nicht gelang. Danach hatte er in einer Boutique und einem Feinkostladen in der Salinstraße allerdings mehr Erfolg – in beiden Fällen konnte er Bargeldbeträge im dreistelligen Bereich erbeuten. Eine Überwachungskamera in der Innenstadt nahm allerdings Bilder des Mannes auf, als dieser gerade in ein Modegeschäft in der Münchner Straße einbrach.