Die Tat spielte sich am späten Abend des 17. September (erster Oktoberfest-Sonntag) ab. Ein 34 -jähriger Iraker stieg gegen 23:20 Uhr am Hirschgarten in die S3 Richtung Holzkirchen. Er war allein unterwegs. Am Hauptbahnhof oder am Stachus stiegen zwei weitere Männer in die Bahn, darunter der Tatverdächtige. Sie setzten sich in den gegenüberliegenden Vierer-Sitzbereich, auf der anderen Seite des Mittelganges.