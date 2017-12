Schnelle Eskalation Im Metall-Tarifkonflikt stehen die Zeichen auf Streik

Bisher sind erst zwei Verhandlungsrunden in allen Regionen absolviert. Am 31. Dezember läuft die Friedenspflicht aus. "Die Arbeitgeber haben ein mickriges Angebot vorgelegt, von dem sie selbst wissen, dass es so nicht kommt", sagte Hofmann. "Ab dem 8. Januar geht die IG Metall in allen Regionen in Warnstreiks, in der Woche vorher kann es bereits zu einzelnen Maßnahmen in einigen Betrieben kommen."