Shannen Doherty (45, "Charmed - Zauberhafte Hexen" ) kämpft tapfer gegen ihre Brustkrebs-Erkrankung, wie sie immer wieder auf Instagram oder auch auf Facebook beweist. Doch sie kämpft nicht nur für sich und ihre Familie, sondern auch für andere. So nahm sie am Wochenende an dem Charity-Event "Stand Up to Cancer" in Los Angeles teil - zusammen mit ihrem Mann Kurt Iswarienko, der in den vergangenen Monaten nicht von ihrer Seite gewichen ist.