Tante der Angeklagten spricht "Basti unterdrückt Gabi": Dominantes Kreissägen-Opfer?

Schlechte Eigenschaften? - "Da fällt mir nichts ein"

Wegen Handgreiflichkeiten – Alexander H. soll seine Lebensgefährtin auch geschlagen haben – sei Gabriele P. dann sogar eine Zeit lang aus dem eigenen Haus ausgezogen und habe wieder bei ihren Eltern gewohnt. Auch psychisch habe er sie unterdrückt, berichtet die Zeugin. Die Mutter habe am Ende auf die Beendigung des Verhältnisses gedrängt.

Ihre Nichte beschreibt Josefa C. als "lieb und freundlich". "Sie war sehr hilfsbereit." Was ihr für negative Eigenschaften einfallen, will der Vorsitzende Richter Michael Höhne wissen. Josefa C. überlegt lange, dann sagt sie: "Da fällt mir nichts ein."

Ihre Nichte habe aber Schwierigkeiten beim Studium gehabt. Wegen ihrer großen Prüfungsangst. Deswegen habe die Pädagogik-Studentin auch eine Zwischenprüfung nicht meistern können.

Die Verhandlung wird am 7. März fortgesetzt. Die Richter des Schwurgerichts planen das Urteil in dem spektakulären Mordprozess am 3. April zu verkünden.