Zum zweiten Mal schon tagen die CSU-Bundestagsabgeordneten in der Bildungseinrichtung in dem ehemaligen Kloster. Grüne im oberbayerischen Bezirkstag stellten bereits die Frage, ob man der CSU erlauben sollte, "Gespenster des Nationalismus" in die altehrwürdigen Mauern einzuladen. Gemeint ist der ungarische Premier Viktor Orbán, der morgen erwartet wird.