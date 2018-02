München - – "Das wird der vorläufige Höhepunkt der Streikmaßnahmen in Bayern", kündigte Jürgen Wechsler, Bezirksleiter der IG Metall Bayern, an. Die IG Metall ruft für den Freitag in allen Werken der bayerischen Autobauer zu ganztägigen Warnstreiks auf. Bei Audi in Ingolstadt und Münchsmünster sowie in den BMW-Werken in Dingolfing und Landshut werden am frühen Morgen die Werkstore geschlossen. Das BMW-Werk in München macht bereits um Mitternacht dicht. BMW in Regensburg folgt am Nachmittag.