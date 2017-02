Tag der Muttersprache Kurse im Kindergarten: Bairisch für Zwergerl

München - "Guad Moang!", begrüßt die Mittsechzigerin Erika Marschall die 14 noch etwas müden Kindergartenkinder. An diesem Tag lernen sie anhand der Bilderbuchgeschichte vom bairischen Kasermandl, dem Senner, was Rahm ist – Sahne natürlich. "A Weda kimmt", liest Marschall vor. "Was is’n des?" "Ein Sturm!", lautet die Antwort. "Ein Gewitter", verbessert Marschall. Zum Schluss tanzen Buam und Madln gemeinsam: "Aber griaß di, aber griaß di, i hob di so gern, mogst du mi, mog i di, tanz ma mitanander, du und i."