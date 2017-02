Tag der Muttersprache Banatschwäbisch: "Do ess mer Worscht un Kraulsalot"

München - Wenn Harald Schlapansky aus Pullach gebeten wird, doch mal etwas in seiner Muttersprache zu sagen, trägt der 44-Jährige der Einfachheit halber gerne ein Gedicht vor: "Ich bin a Schob vom Schwoweland. Ich hab fünf Fingre an jeder Hand. Esse und tringe kann ich gut. Un rede tu ich wie’s mer kummt. Meine Heimat is Banot. Do ess mer Worscht un Krautsalot. Schlachte im Johr fünf bis sechs Stick Schwein. Un tringe herzu a gude Wein."