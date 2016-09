Halbzeit bei "Promi Big Brother" 2016 und der erste Kandidat musste das Haus verlassen: Dolly Dollar wurde vom Publikum aus dem Haus gewählt. Sie verlor in der ersten Entscheidung in der Gunst der Zuschauer und musste noch am Freitagabend das "Promi Big Brother"-Haus umgehend verlassen. "Shit happens", war ihr erster Kommentar nach ihrem Abschied. "Ich hätte nicht gedacht, dass ich so viel Spaß haben werde. Es war eine lustige Zeit", so Dollar weiter.