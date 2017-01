Favorit für die Dschungelkrone

Wenn man im Camp fragt, wer Dschungelkönig wird, dann fällt vielen nur ein Name ein: Marc! Der Sänger gilt als Favorit. Kein Wunder, schon bei der Nominierung zur Dschungelprüfung schlägt Marc sich selbst vor. Jens ist nach der gemeinsamen Dschungelprüfung nachhaltig beeindruckt: "Ich habe Terenzi kennengelernt – das kleine Miststück – als Teamplayer hoch fünf."

Nachtwache: Kader heizt dem Camp ein

Bei der Nachtwache mit Kader geht ein Kissen in Flammen aus. Eigentlich sollte es am Lagerfeuer trocknen. Und eigentlich wäre Kader als Nachtwächterin dafür zuständig, größere Katastrophen zu verhindern. Die Trash-TV-Queen lässt sich aber nicht aus der Ruhe bringen. Während Marc den Kissenbrand für sie löscht, meckert die Loth unbeeindruckt über den unangenehmen Geruch.

Neue Einblicke in Hankas Toiletten-Routine

Hankas Luxusartikel gibt Rätsel auf: Was hat es eigentlich mit der Tupper-Dose auf sich? Das Mysterium ist nun gelüftet. Sie dient als sicherer Ort für ihr Toilettenpapier, eine "Clean Area" sozusagen. Manchmal darf die Dose auch die Zahnbürste der Camperin verwahren. Hygiene geht bei Hanka eben vor! Über ihre geheimen Ausflügen an den Bach äußert sich Hanka allerdings nicht so offenherzig. Im Gegenteil: Als das Pinkeln in "Pool" und Dusche zur Sprache kommt, setzt Hanka ein angwidertes Gesicht auf: Geschockt zeigt sie sich von den Geständnissen ihrer männlichen Mittstreiter, die das öffentliche Wasser auch gerne mal als zweite Toilette zu nutzen.

Der Telekomiker muss gehen

Von Favoritensterben kann zwar sicher nicht die Rede sein, aber erneut überrascht das Ergebnis des Zuschauer-Votings am Ende der Folge: Nicht ein Langweiler wie Nicole Mieth oder Thomas Häßler muss gehen, sondern der ehemalige Telekom-Werbestar und Comedian Markus Majowski.