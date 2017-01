Ihr aktueller Freund Emir ist Moslem, er wünscht sich eine muslimische Hochzeit, wie er in einem früheren RTL-Interview verriet. Doch Gina-Lisa erfährt im Dschungelcamp neue Kräfte: "Ich lass mich jetzt nicht mehr unterdrücken. Ich möchte mit meinem Partner auch in Zukunft dieselben Interessen haben und dieselbe Kultur. Ich bin stolz, katholisch zu sein. Ich passe mich immer an. Aber wenn mein Partner sich nicht mal mir anpasst und immer nur mit mir rummeckert, dann weiß ich nicht…“

Hanka und Nicole holten 12 Sterne in der Dschungelprüfung

Ein Erfolgserlebnis feierten Hanka Rackwitz und Nicole Mieth. In einer besonders fiesen Ekel-Prüfung wurden die beiden in Kästen gesteckt, die an einer Windmühle befestigt wurden. Nicole vor der Prüfung: "Denke immer daran: Würdevoll sein und nicht den Humor verlieren." Gesagt, getan! Hanka und Nicole schreckten nicht zurück und ließen sich mit 50.000 Kakerlaken, 20.000 Grillen, 10 Kilo Mehlwürmern und grünen Ameisen überschütten, während sie 15 Fragen richtig beantworten sollten. Sie beweisen Grips, zeigten vollen Körpereinsatz und holten am Ende tatsächlich alle zwöf Sterne. Sogar Daniel Hartwich war stolz: "Es war, wie ich persönlich finde, eine der härtesten Prüfungen, die wir bisher gemacht haben."

Nach der Dschungelprüfung ist vor der Dschungelprüfung

Am Donnerstagabend muss Sarah Joelle in die Dschungelprüfung. Die Zuschauer durften am Mittwoch zum letzten Mal darüber abstimmen, welcher Promi für das Team um die zwölf Sterne spielen muss. Fortan wird immer ein Kandidat per Tele-Voting aus dem Dschungelcamp gewählt.