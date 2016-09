Promi Big Brother - "Tendenz zur Klapsmühle"

Ansonsten richteten sich die gequälten Promis bestens in ihren jeweiligen Lebensumfeldern ein: Während Ben Tewaag treffend analysierte, die gereizten Gespräche im Keller zeigten "eine Tendenz zur Klapsmühle", erfreuten sich Dolly Dollar an einer schiefsitzenden Gesichtsmaske - und die als Container-Paar in spe vermuteten Jessica Paszka und Frank Stäbler mit Wasserspielen. Stäbler überkippte die badende Ex-"Bachelor"-Teilnehmerin mit kaltem Wasser. Das bescherte dem TV-Publikum ein paar spitze Schreie. Und einen weiteren kurzen Blick auf die Brüste der attraktiven Hausbewohnerin.

Den letzten unangenehmen Abschied musste Mario Basler über sich ergehen lassen: Er wurde vom Publikum in die Unterwelt des "PBB"-Hauses geschickt und darf dort nun dicke Luft genießen - im Wort- und übertragenen Sinne. Das allerdings mag doppelt ärgerlich sein. Hatte der frühere FC-Bayern-Kicker doch vorher noch ausführlich und hingebungsvoll den feinen Wohnbereich des Hauses geputzt.