Haßfurt - Unbekannte haben an eine Kirche in Haßfurt (Landkreis Haßberge) eine Fahne aufgehängt, die der Flagge der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) nachempfunden ist. Das Gotteshaus ist wegen des Kirchenasyls überregional bekannt. Die etwa 60 mal 120 Zentimeter große Fahne sei einem Autofahrer am Montag aufgefallen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Beamten stellten daraufhin die selbst hergestellte schwarze Flagge sicher. Sie war mit Kabelbindern am Türgriff befestigt. Auf dem schwarzen Banner ist mit weißer Schrift das islamistische Glaubensbekenntnis "Es gibt keinen Gott außer Gott, und Mohammed ist der Prophet Gottes" geschrieben.