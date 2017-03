Täter trotzdem ermittelt 15-Jähriger mit Geld zu falschem Geständnis überredet

Angefangen hatte alles am Dienstagnachmittag an den Riem-Arcaden, als ein 16-Jähriger dort seine Freundin treffen wollte. Der 17-jährige Cousin des Mädchens, ein polizeibekannter Intensivtäter, hatte den Jungen auf dem Weg zum Treffen abgefangen und ihn am Platz der Menschenrechte in ein Müllhäuschen dirigiert. Dort drohte er dem Freund mit dem Tod, sollte er noch weiter Kontakt zu seiner Cousine suchen. Bei der Einschüchterungsaktion nahm er seinem Opfer gleich auch noch das Bargeld und das Handy ab.